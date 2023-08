Cher, Cazuza, Glória Groove e Bruno Mars em mais uma classificatória do "Canta Comigo Teen"

publicidade

Neste domingo, 13, mais uma emocionante classificatória do "Canta Comigo Teen" vai ao ar. Os candidatos escolheram hits de grandes nomes da música nacional e internacional, como Cazuza e Michael Jackson.

Dentre os sucessos escolhidos, estão: "I put spell on you" (Charlotte Summer); "O tempo não para" (Cazuza); "Mande um sinal" (Pixote); "Total eclipse of the heart "(Bonnie Tyler); "Alegria, alegria" (Caetano Veloso); "Locked out heaven" (Bruno Mars); "One day in your life" (Michael Jackson); "A tua voz" (Glória Groove); "A thousand years" (Christina Perri) e "Welcome to burlesque" (Cher).

Na sétima classificatória do game musical, na qual tudo pode acontecer, as crianças e os adolescentes vão mostrar suas aptidões musicais cantando e interpretando vários estilos e ritmos. A meta é impressionar os 100 jurados da competição, que podem se levantar e cantar com o participante se gostarem de sua apresentação. Quanto mais jurados em pé, mais pontos o candidato pode acumular. O vencedor da competição receberá um prêmio de R$ 200 mil.