Chico Buarque chega em Porto Alegre com a turnê "Que tal um samba?"

Chico Buarque chega a Porto Alegre para três apresentações da turnê "Que tal um samba?", shows que tem a cantora Mônica Salmaso como convidada. O espetáculo fica em cartaz no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), na quinta-feira, dia 3, sexta-feira, dia 4 e sábado, dia 5. Os ingressos podem ser adquiridos neste link.

Além da canção que dá nome ao show, lançada por Chico em junho, estão presentes no show mais 28 composições, algumas inéditas em roteiros oficiais de suas turnês, como "O meu guri", e outras há muito não cantadas ao vivo por ele, caso de "Canção desnaturada", "Biscate" e 'Bancarrota blues". Os clássicos "Samba do grande amor", "Sob medida" e "Choro bandido" aparecem no repertório ao lado de criações mais recentes do autor, entre elas "Blues pra Bia" e "Tua cantiga".

Mônica Salmaso abre o espetáculo com seis números solo, todos pinçados por ela no cancioneiro de Chico, incluindo "Beatriz" e escolhas inesperadas, como "Todos juntos", da trilha de "Os Saltimbancos". A cantora também toca diferentes instrumentos ao longo da apresentação: kalimba, tamborim e flauta de pastoreio norueguesa. Os duetos acontecem em momentos diversos do show. Juntos, Mônica e Chico visitam canções presentes no imaginário do público brasileiro, como "Sem Fantasia", e trazem novamente à cena músicas que foram consideradas clássicos instantâneos, como "Sinhá".

A banda é composta pelos fieis parceiros de palco de Chico Buarque: o maestro Luiz Claudio Ramos (arranjos, guitarra e violão), João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclados e vocais), Chico Batera (percussão), Jorge Helder (baixo acústico e elétrico), Marcelo Bernardes (sopros) e Jurim Moreira (bateria).