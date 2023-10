"Chico", de Luísa Sonza, é uma das músicas mais usadas no TikTok no Brasil em setembro

publicidade

"Chico", de Luísa Sonza, foi uma das músicas mais usadas no TikTok no Brasil durante setembro, mês que começou com a canção se tornando a faixa mais ouvida no país no Spotify e terminou com a polêmica da traição de Chico Moedas, o muso inspirador da música.

No ranking geral, Chico ficou em sexto lugar entre as canções mais utilizadas na plataforma em setembro. O topo da lista ficou com Toca o Trompete, de Felipe Amorim, que viralizou com dancinhas na rede social.

A música é seguida por Cruzeiro do Neymar, de Lucão Mec, e Furduncinho do Rogerinho, de MC Rogerinho. Já a cantora Marina Sena aparece na quinta posição com Ai que Delícia o Verão, parceria com Chicão do Piseiro, Mts No Beat e Roni Bruno.

A lista foi enviada em primeira mão ao Estadão. Veja o ranking:

"Toca o Trompete" - Felipe Amorim

"Cruzeiro do Neymar" - Lucão Mec

"Furduncinho do Rogerinho" - MC Rogerinho

"Dentro da Hilux" - Luan Pereira & MC Ryan SP & MC Daniel

"Ai que Delícia o Verão" (feat. Chicão do Piseiro) - Mts No Beat & Roni Bruno & Marina Sena

"Chico" - Luísa Sonza

"2 Idiotas" - Enzo Ferro

"Vem Morenin" - Neno no Beat & MC Rica

"Bom Não, Morena" - Matheus Vini

"Marrento" - Zé Felipe

