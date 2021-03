Chico Science, Carolina Maria de Jesus e Augusto Boal ganham homenagens

publicidade

O site do Itaú Cultural preparou materiais inéditos para homenagear três grandes nomes da música, do teatro e da literatura brasileira. Começa neste sábado, às 9h, com o cantor e compositor Chico Science, que completaria 55 anos hoje. Homenageado em 2010 pela série “Ocupação”, o artista, morto aos 30 anos após um acidente de carro, teve todo seu universo criativo mostrado para o público por meio de suas músicas e escritos. As referências, a cidade do Recife e sua região metropolitana, os lugares de afeto, os amigos e os heróis, as fotos pessoais, além de documentos da família e de companheiros musicais do artista são revividos em material digitalizado da mostra. Os caminhos e os percalços do movimento que o músico ajudou a criar são contados em material disponível no site .

Amanhã, a partir das 9h, ficará disponível no site uma reportagem inédita sobre os 107 anos de Carolina Maria de Jesus. O material reforça a sua importância para a literatura brasileira, com entrevista exclusiva do jornalista e seu biógrafo, Tom Farias. Em 2017, 57 anos depois da publicação de “Quarto de Despejo – Diário de uma Favelada”, a história dela foi registrada por “Farias em Carolina – Uma Biografia”, publicada pela editora Malê. Outra entrevista que pode ser conferida é com a professora Nágila Oliveira, fundadora e Editora da Revista África e Africanidades, periódico online que desde 2008 promove e subsidia o debate acadêmico e pedagógico sobre temáticas africanas e afro-brasileiras.