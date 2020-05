Chico Teixeira é a atração do CP ao Vivo

publicidade

Lembrando daquela velha máxima que “filho de peixe, peixinho é”, já vista no Correio do Povo ao Vivo lá em Casa, com a live de Rodrigo Vellozo, filho de Benito Di Paula, segue válida para a atração desta quinta-feira, 14 de maio, às 18h, com um papo e apresentação de Chico Teixeira, filho de Renato Teixeira, o compositor de pérola do cancioneiro nacional, como “Romaria” e “Tocando em Frente”. A transmissão será pelas plataformas digitais do CP (Facebook, YouTube e Twitter).

O cantor, compositor e violonista está em processo de lançamento de algumas gravações inéditas. São canções que ele queria ter inserido no álbum “Ciranda de Destinos”, que foi gravado em estúdio, mas que acabaram não entrando. No dia 24 de abril, foi lançada a canção “Não Aprendi a Dizer Adeus”, de Joel Marques. As próximas serão: “Triste Berrante” (Adauto Santos), “Luar do Sertão” (Catulo da Paixão Cearense) e “Romaria” (do pai, Renato Teixeira). E, como bônus, ele lançará também “Samba em Prelúdio” (Vinicius de Morais e Baden Powell), em que divide o vocal com a cantora e compositora Anna Setton.



Chico tinha muita vontade de gravar as canções e acabou as incluindo nos shows da turnê, o registro aconteceu em um show realizado em Santo Antônio do Pinhal. São no total 14 singles gravados ao vivo, com Chico acompanhado dos violonistas Helton Fagundes e João Oliveira. As canções serão lançadas pela Kuarup Produtora. Chico é filho de Renato Teixeira, compositor de “Romaria”, e traz no DNA toda a sensibilidade poético-musical de sua família, representando a sexta geração dos Teixeira.