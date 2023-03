Chris Brown convida fã para o palco e arremessa o celular dela na plateia

publicidade

Chris Brown perdeu a paciência com uma fã durante um show. O cantor está no meio da turnê mundial, e um momento inesperado aconteceu em uma apresentação em Berlim, na Alemanha. O artista convidou uma admiradora para subir no palco e se irritou porque ela não largava o celular, então arremessou o aparelho na plateia.

Em um momento do show, o astro convida uma pessoa do público para se sentar em uma cadeira no meio do palco, enquanto ele e os dançarinos fazem uma coreografia ao redor dela.

Como planejado, o cantor levou uma fã para o palco em Berlim. Porém, o que ele não esperava é que ela ficaria mais preocupada em filmar o momento do que aproveitar a oportunidade. Assim que se sentou na cadeira, a mulher começou a gravar, e o artista pegou o aparelho e colocou no colo dela.

Mesmo assim, a fã voltou a levantar o celular e começou a filmar a performance. Foi nessa hora que Chris Brown perdeu a paciência. Pouco antes do fim da música, o intérprete de Under the Influence pegou o dispositivo e jogou no meio do público, deixando a mulher indignada.

Mas pode ser que a fã tenha recuperado o telefone. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a mulher aparece em um grupo de pessoas no local do show e alguém entrega um celular na mão dela.

Assista aos vídeos abaixo: