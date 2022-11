Chris Hemsworth descobre risco de ter Alzheimer: 'Chocante'

publicidade

Chris Hemsworth descobriu que tem o risco de sofrer de Alzheimer após ter realizado uma bateria de exames para a série documental Limitless. Os testes genéticos do ator, de 39 anos, mostraram que ele tem uma possibilidade de oito a dez vezes maior que o normal de ser diagnosticado com a doença.

Segundo um dos médicos que analisaram os exames de Chris, o artista — que tem histórico do avô com a doença na família — tem duas cópias do gene APOE4, que está ligado a um risco aumentado de Alzheimer.

"Eles fizeram meus exames de sangue e vários testes, e o objetivo era me contar todos os resultados na câmera e depois falar sobre como se pode melhorar isso e aquilo", explicou o ator em entrevista à Vanity Fair.

"E Peter Attia, o médico da longevidade no episódio e supervisor de boa parte do documentário, ligou para o Darren [Aronofsky, criador do programa] e disse: 'Não quero contar isso a ele na frente das câmeras. Tenha uma conversa particular e pergunte se ele quer que isso esteja no programa'. Foi muito chocante, porque ele me ligou e me contou", completou.

Chris ainda afirmou que o documentário se tornou uma oportunidade para que ele faça um tratamento preventivo.

"O que inicialmente era uma exploração da longevidade e, é claro, para ser divertido se tornou ainda mais relevante e importante para mim. E mais comovente do que eu jamais pensei que poderia ser. Foi um catalisador para que eu mergulhe em tudo o que preciso fazer na prevenção. Não é um gene predeterminador, mas é uma forte indicação", finalizou.