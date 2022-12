"Chris Rock" ao vivo na Netflix ganha data oficial; veja teaser

publicidade

O stand-up de Chris Rock marcará a estreia das transmissões ao vivo da Netflix. O especial de comédia de Chris Rock será no dia 4 de março de 2023.

"Chris Rock: Selective Outrage" (Indignação Seletiva, em tradução livre), o stand-up será realizado em Baltimore, nos Estados Unidos. A exibição ao vivo está marcada para à meia-noite (horário de Brasília).

Na Netflix está disponível o stand up dele chamado "Tamborine", no qual explora tópicos como política norte-americana, paternidade e infidelidade. Outros grandes nomes do stand-up também estão presentes no catálogo desta plataforma, como Dave Chappelle e Kevin Hart.

Chris Rock é comediante, ator, roteirista, produtor, dublador e cineasta americano, ganhador de quatro prêmios Emmy e três prêmios Grammy, conhecido por criar, escrever e narrar o seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", baseado em sua vida real. Em 2022, fez participação especial no longa-metragem "Amsterdam".

Seu nome não saiu dos noticiários após ter levado um tapa no rosto de Will Smith, durante a apresentação dos indicados na categoria Melhor Documentário na entrega do Oscar 2022.

