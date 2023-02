Chris Rock vai falar sobre tapa de Will Smith em novo especial

publicidade

Chris Rock não ficará mais calado sobre tapa que levou de Will Smith no Oscar de 2022. Segundo o Page Six, o comediante vai abordar o tema no novo especial que vai gravar para uma plataforma de streaming.

A fonte do jornal norte-americano disse que Chris decidiu adicionar uma piada sobre o tapa durante o especial de stand-up que fez em Baltimore, no Chris Rock: Selective Outrage. "O comediante está esperando para dar sua opinião de forma humorística sobre o tapa no especial para o streaming.

O informante ainda relatou à publicação que a parte mais difícil para Chris foi ensaiar a piada sobre o tapa. "A maioria dos comediantes gosta de testar seu material em clubes menores antes de gravar um especial", iniciou.

"Mas Rock contou com a ajuda de escritores de comédia veteranos para contar suas piadas para garantir que fossem ajustadas, sólidas e engraçadas", completou.

Outra fonte do Page Six explicou que o conteúdo referente a Will Smith não será o foco do show. "As pessoas precisam sintonizar até a última piada, não ficarão desapontadas", garantiu.

No Oscar de 2022, Chris Rock levou um tapa de Will Smith após o comediante ter feito uma piada com os cabelos da esposa do ator. Will Smith, recentemente, também abordou o tema de forma implícita no TikTok.

A 95ª edição do Oscar vai acontecer no dia 12 de março.