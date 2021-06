Cia. Artinerant´s apresenta espetáculo “Balbúrdia”

publicidade

Nesta sexta-feira, às20h, a Cia Artinerant’s apresenta "Balbúrdia" em seu canal do Youtube , onde está promovendo sua primeira mostra de repertório. Com direção de Lu Lopes, premiada atriz que interpreta a famosa palhaça Rubra, o grupo é formado por Maíra Campos e Daniel Pedro, ou Nié, acrobatas que também integram o Circo Zanni desde 2004, em São Paulo.

O espetáculo traz as relações de um casal que inventa e reinventa suas narrativas, transitando por situações de ternura e tensão, revelando o aprofundamento de uma relação a dois que se multiplica e se transforma, fruto da dinâmica desta ligação. A comicidade leve de um casal que testa novas formas e cria diferentes diálogos para se manter unido, como quando o homem usa uma esmerilhadeira para produzir barulho e faíscas, enquanto a mulher desce por cordas de ponta cabeça, até encontrar o ombro amigo do companheiro de travessia da vida. Ou quando a mulher faz pirraça e fica literalmente com a 'macaca' diante das peripécias do companheiro, que monta um castelo de madeira de equilíbrio tênue que pode desmoronar a qualquer momento, assim como o amor.



A programação segue de modo remoto e gratuito, com apresentações em algumas sextas-feiras dos meses de julho e agosto da trilogia composta pelos espetáculos“Vizinhos” (2014), “Balbúrdia” (2017) e “Cachimônia” (2019), esta com apresentação prevista no dia 2 de julho, às 20h. As montagens foram filmadas na lona do Circo Zanni durante o mês de março, sem público em razão da pandemia. Usando a sátira de forma leve e bem humorada, os artistas além de atuar, são músicos, dançarinos, cômicos, equilibristas, acrobatas, mímicos e ilusionistas.