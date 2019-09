Cia Rústica comemora 15 anos com três espetáculos em Porto Alegre

publicidade

O grupo de teatro gaúcho Cia Rústica comemora seus 15 anos de atividade em cena com uma mostra especial intitulada “3 X Rústica – Festa, Política e Poesia” de 26 de setembro a 6 de outubro na Sala Álvaro Moreira do Teatro Renascença, em Porto Alegre. A programação conta com a estreia do espetáculo infantil “Picadeiro Faz de Conta” e com as peças adultas “Boca no Mundo” e “Desmedida Naichty Club”. Os ingressos variam de R$40 a R$40 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

Em “Desmedida Naichty Club”, Heinz Limaverde e Kevin Brezolin — músico convidado — conduzem a noite, transitando por diversos personagens e situações que tratam de desvios e desmedidas em relação a padrões sociais impostos: corpo, sexualidade, emoções, consumo, tempo. Com direção de Patrícia Fagundes, a peça explora a teatralidade ampliada da cena drag aliada a elementos biográficos do próprio ator. Combinação já explorada em outras produções do grupo, como “O Fantástico Circo-Teatro de um Homem Só” (2010), também protagonizado por Heinz.

O espetáculo estará em cartaz de 26 a 29 de setembro, de quinta-feira a domingo, às 20h. A classificação etária é de 16 anos.

Também dirigido por Patrícia Fagundes, “Boca no Mundo” é um solo do ator Carlos Mödinger, que se inspira em histórias de vida e da arte para compor a dramaturgia apresentada em cena. Do menino que amava os livros ao adulto que revisita memórias de família e pesquisa a história do Brasil, surge o personagem que dialoga com a plateia, olho no olho. Memória e biografia se fundem na abordagem que mescla temas pessoais, sociais e políticos também. A montagem dá desenvolvimento às poéticas de proximidade investigada pela Cia. Rústica.

O espetáculo estará em cartaz de quinta-feira a domingo, 03 a 06 de outubro, às 20h. A classificação indicativa é de 12 anos.

Já “Picadeiro Faz de Conta” tem a proposta de estimular a capacidade de imaginar juntos, pais e filhos. E, assim, inventar outras possibilidades de existência. A peça celebra a brincadeira, a imaginação e a memória em um palco onde tudo pode acontecer e todos podem ser o que quiserem. Brincando de "faz de conta", os personagens Grandão, Faceira e Leão nos convidam a inventar mundos e lembrar grandes artistas brasileiros. Contam histórias com muita música, jogo e poesia. Narrativas, canções, bambolês, teatro, referências pop e o universo circense compõem esse picadeiro sensível e agitado que propõe um encontro festivo com o público. O elenco é formado por Heinz Limaverde, Diego Nardi e Roberta Alfaya.

O espetáculo destino ao público infantil fica em cartaz de 28 de setembro a 6 de outubro, sábados e domingos, às 16h.

O grupo

A companhia articula um espaço de trabalho entre artistas plurais, desenvolvendo vários projetos que reúnem montagem, investigação, ação pedagógica e social. O grupo busca uma linguagem contemporânea e popular baseada na cumplicidade entre atores e espectadores, que evoca o lúdico, o corpóreo, o humor e o risco na criação artística.

A Cia. Rústica já encenou espetáculos apresentados em várias cidades brasileiras. O primeiro projeto foi a trilogia Em Busca de Shakespeare, composta por A Megera Domada (2008), Sonho de uma Noite de Verão (2006) e Macbeth (2004). Também levou aos palcos Clube do Fracasso (2010), Natalício Cavalo (2013) e Fala do Silêncio (2017). A companhia desenvolve ainda um projeto continuado que investiga a cena na rua e a intervenção urbana, composto Desvios em Trânsito (2010), Cidade Proibida (2013) e Feito Criança (2015).