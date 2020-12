Cidade cenográfica de 'Gênesis' tem 11 mil metros quadrados

publicidade

Não é a toa que Gênesis, que estreia na Record TV no dia 19 de janeiro, tem sido chamada de superprodução. Além dascenas com tratamento de cinema, maior elenco da história das novelas brasileiras, a produção ganhou uma cidade cenográfica de cerca de 11 mil metros quadrados.

As instalações, montadas nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, tem no total 8 cidades, 66 cenários, 98 ambientes, 26 tendas interiores. Em comparativo com outras novelas, Gênesis se destaca por ter uma cidade cenográfica maior — o espaço "padrão" das produções era no máximo de 5.500 m² — e mais ambientes — em outras novelas eram apenas 50.

A equipe da superprodução bíblica está gravando em sete estúdios e um galpão, além das cidades e construções externas, que foram feitas na área total da emissora, e e em locações no Rio de Janeiro e fora da cidade.

O diretor de Gênesis, Edgard Miranda, falou sobre a cidade cenográfica e as semelhanças, especialmente, do ambiente com as cenas gravadas in loco no Marrocos.

"As nossas cidades cenográficas são melhores que as de lá. Lá o fator natureza faz a diferença, aqui entra o nosso talento e criatividade", exaltou.

A novela é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda.