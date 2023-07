Cinco atrações culturais gratuitas para conferir em Porto Alegre

publicidade

Opções não faltam para quem quer dar uma volta por Porto Alegre sem gastar dinheiro, mas sair ganhando em cultura. A seleção apresentação cinco atrações culturais para conferir neste final de semana.

Para falar de Machado de Assis

A Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190) recebe, nesta sexta-feira, dia 7 de julho, às 18h30min, o escritor, editor e crítico literário Luiz Maurício Azevedo para falar sobre o tema “Machado de Assis: estética e raça”. Além de participar do encontro, o público terá a oportunidade de visitar, no local, a exposição “Singular ocorrência: 184 anos de Machado de Assis”, com visitação de segundas a sextas-feiras, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h.

Na vitrola rolando um blues

A Discoteca Pública Natho Henn celebra seus 68 anos de trajetória com a realização da “Vitrola- Feira de Vinil”, no sábado, dia 8 de julho, na Travessa Rua dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), das 12h às 19h. Além de venda de discos, a feira terá discotecagem dos produtores do evento, os DJs Damon Meyer e Manoel Canepa, do DJ convidado Marcelo Andres, e show da banda Doce Cravo, que fará sua a estreia em Porto Alegre.

Criançada no CH Santa Casa

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), sábado, dia 8, das 14h às 18h, está com uma programação para a criançada. Em sua terceira edição, o Invasão das Crianças no CHC conta com diversas atividades e oficinas desenvolvidas com o objetivo de transformar as crianças em pequenos artistas. As atividades incluem desde modelagem com massinha, oficinas de máscaras teatrais, pintura, tecido aéreo e danças populares até atividades de investigação no Arquivo. Os divertidos Doutorzinhos estarão circulando por todo o CHC.

Concerto da Ospa

No domingo, dia 9, às 18h, o público da Ospa terá a oportunidade de assistir presencialmente duas apresentações que fizeram sucesso na série de lives realizada durante a pandemia de Covid-19, em 2020 . Um trio e um quinteto de músicos da Ospa interpretará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Erwin Schulhoff e Richard Strauss. *Entrada franca e por ordem de chegada.

Exposição de Pierre Verger

No Margs (Praça da Alfândega, s/n) está em cartaz uma exposição com obras do fotógrafo Pierre Fatumbi Verger (1902 – 1996). Outras mostras também estão em cartaz no museu, como “Acervo em movimento” e “Terralíngua”, com investigações poéticas de Camila Proto. Visitação de terças a domingo, das 10h às 19h.