Cinco concertos digitais gratuitos da Osesp em 2022

O Instituto Ling e a Orquestra Sinfônica de São Paulo selam parceria para apresentar cinco concertos digitais gratuitos em 2022, com transmissão ao vivo e gratuita para todo o Brasil. Com participação de diferentes músicos internacionais convidados a cada edição, o projeto contempla um repertório que une clássicos da música erudita com peças inéditas.

A primeira edição será nesta sexta-feira, dia 25, às 20h30min. Dirigida pelo maestro britânico Alexander Shelley (regente titular da National Arts Centre e regente associado da Royal Philharmonic de Londres), e acompanhada pelo pianista espanhol Javier Perianes, a Osesp subirá ao palco da Sala São Paulo para apresentar duas estreias latino-americanas.

A primeira será ‘Coincident dances’, da aclamada compositora norte-americana Jessie Montgomery, cujas peças foram interpretadas cerca de 400 vezes no mundo, somente no último ano. Em seguida, o público poderá conhecer o ‘Concerto para piano Ephemerae’, coencomenda da Osesp com as orquestras filarmônicas de Londres, Oslo e Filadélfia a um dos mais importantes compositores das América Latina, o peruano Jimmy López.

No encerramento, haverá ainda a interpretação da Sinfonia nº. 9 em mi menor (Op. 95), popularmente conhecida como ‘Sinfonia do Novo Mundo’, obra-prima do tcheco Antonín Dvorák.

Para acompanhar a transmissão, é necessário fazer inscrição prévia e sem custo no site www.institutoling.org.br.

Os concertos digitais contam com o patrocínio da Crown Embalagens e apoio do Instituto Ling, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.