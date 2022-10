Cinco décadas de Nativismo em série

publicidade

Nesta terça-feira, dia 25, a partir das 19h, acontece a exibição de um dos nove episódios da “Série de TV 50 Anos de Nativismo”, seguido de coquetel e show, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), na Sala Eduardo Hirtz e no saguão do 4º andar.

O evento, que recebe convidados e imprensa, conta com a presença de artistas que participaram do projeto, tais como Mauro Moraes, Cristiano Quevedo, Elton Saldanha, Malu Benites. São cerca de 60 artistas participantes deste trabalho, entre os quais Juarez Fonseca, Gilberto Carvalho, Jerônimo Jardim, Renato Borghetti, Vinicius Brum, Henrique de Freitas Lima, Luiz Coronel, Marco Aurélio Vasconcellos, Victor Hugo, Yamandu Costa, Lucio Yanel, Loma Pereira, Luis Carlos Borges, Ernesto Fagundes, Erlon Péricles, Ayrton dos Anjos (Patineti), José e Isabela Fogaça, Fátima Gimenez.

A “Série de TV 50 Anos de Nativismo” chegará em breve às telas da TVE/RS e, posteriormente, à TV Brasil. A exibição está prevista, também, para canais pagos de televisão e plataformas streaming.

Em gravação desde o mês de dezembro de 2021, quando se completaram 50 anos da primeira edição do festival pioneiro do movimento, a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, a série abarca em nove episódios de 26 minutos desde os precursores, como Pedro Raymundo, Teixeirinha e José Mendes, até a discussão sobre os rumos do Nativismo.

Desfilam na tela grandes nomes da música regional do Rio Grande do Sul, artistas consagrados e novos talentos. Além dos depoimentos de especialistas, se destaca o farto material iconográfico fruto de cuidadosa pesquisa. O acervo de imagens da TVE/RS, parceira do projeto e primeira janela de exibição, colabora para o resultado da obra.

Concebida em 2018, em paralelo ao projeto “50 Anos de Nativismo – Tempo em Movimento”, que teve três noites de espetáculos com 56 canções clássicas em Porto Alegre e Xangri-Lá, entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, a série vem preencher o vazio de documentação sobre o tema e lançar algumas luzes sobre o movimento, que mudou a cultura do sul do país, se expandiu nacional e internacionalmente, além de influenciar outras produções regionais e criar novos hábitos.

Fruto da vivência do diretor Henrique de Freitas Lima na aurora do movimento, que nasceu em 1971 na casa de sua família em Uruguaiana quando tinha apenas 12 anos de idade, o projeto homenageia na figura de seu pai Henrique Dias de Freitas Lima (1932 - 2005), primeiro presidente da Califórnia, os responsáveis pelo êxito do Nativismo no Estado.