'Cinderela', protagonizado por Camila Cabello, se torna favorito em votação de fãs para o Oscar

O Oscar terá pela primeira vez uma categoria de voto popular em conjuto com o Twitter.

Internautas poderão escolher o filme 'Favorito dos Fãs' em uma votação usando a hashtag #OscarFanFavorite, até o dia 3 de março, além de votar no site da 'Academia de Artes e Ciências Cinematográficas'.

Depois do anúncio da nova categoria, que dividiu opiniões dos críticos, fãs já começaram a disparar títulos de filmes que querem ver reconhecidos pela maior premiação de cinema do mundo.

De acordo com o colunista Pete Hammond, do Deadline, a surpresa aconteceu quando 'Cinderela', musical estrelado por Camila Cabello, tomou a liderança como grande favorito na votação.

Hammond diz que a nova versão do clássico é disparado o favorito do momento entre os votantes, "dominando o site" da 'Academia' e as menções do Twitter.

A surpresa acontece porque outros filmes pareciam mais propensos a ganhar a atenção do público, como 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa', maior sucesso de 2021 nos cinemas.

Ainda segundo Hammond, outros filmes que apareceram na lista são 'Liga da Justiça' de Zack Snyder, que nem é elegível ao prêmio por ser uma "versão do diretor", e até 'Minimata', filme pouco falado com Johnny Depp.

Indicado em apenas duas categorias, 'Melhor Edição' e 'Melhor Ator', com Andrew Garfield, o musical 'Tick, Tick…Boom!' também aparece como um dos favoritos dos fãs até o momento.

Na publicação, o colunista diz ainda que entrou em contato com 'votantes do Oscar', que não pareceram gostar muito da ideia da criação de uma categoria onde o público escolhe os vencedores. "Eu estou tentando pensar em uma ideia mais besta da Academia. Claro, existem muitas, mas essa talvez seja a maior", disse uma das fontes.

O Oscar 2022 acontece em 27 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com apresentação das humoristas Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.