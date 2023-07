Cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha estreia nos cinemas

publicidade

A distribuidora Manequim Filmes acaba de divulgar uma cena de “Nosso Sonho”, a cinebiografia de Claudinho e Buchecha. Dirigido por Eduardo Albergaria (“Happy Hour - Verdades e Consequências”). O filme chega aos cinemas em 21 de setembro.

No trecho, os atores Juan Paiva e Lucas Penteado, que interpretam os músicos, soltam a voz em um baile de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que foi o palco do primeiro show dos cantores. Apesar do nervosismo do público, que ainda não tinha familiaridade com a dupla, a plateia logo caiu no encanto de “Rap do Salgueiro”, a faixa escolhida por Claudinho e Buchecha para a ocasião.

No elenco se destacam Tatiana Tiburcio e Nando Cunha, que interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellê e Clara Moneke são Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos. Vinicius Boca de 09 e Gustavo Coelho interpretam Claudinho e Buchecha na infância, respectivamente. O filme conta com participações especiais de Antonio Pitanga, como Seu Américo, Isabela Garcia, como Dona Judite, Negão da BL como um DJ do baile, e FP do Trem Bala e Gabriel do Borel, como a dupla Cidinha e Doca, e ainda Flávia Souza e Reinaldo Júnior.

Sinopse:

“Nosso Sonho” é uma cinebiografia de “Claudinho e Buchecha”, dupla de maior sucesso do funk melody nacional de todos os tempos e ícone máximo do gênero na música brasileira. A história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. Uma história real repleta de fantasia. Um musical, emocionante e divertido, feito de drama e tragédias, mas também de humor, surpresas e redenção.

“Rap do Salgueiro”, a faixa escolhida por Claudinho e Buchecha:

Confira teaser do filme: