Cinema do mundo na tela de Cannes

Com a presidência do júri oficial a cargo do sueco Ruben Östlund, que venceu a Palma de Ouro no ano passado por “Triângulo da Tristeza”, começa nesta terça-feira, dia 16, o Festival de Cinema de Cannes, na França. Até dia 27 o evento promete reunir importantes estrelas de Hollywood e de outros redutos cinematográficos mundiais.

Do Brasil, as principais presenças já confirmadas são dos novos trabalhos dos diretores Karim Aïnouz e Kléber Mendonça Filho. Aïnouz, o mesmo de “A Vida Invisível” e “Madame Satã”, concorre à Palma de Ouro com “Firebrand”, uma coprodução internacional ambientada na Inglaterra de Henrique VIII, com Alicia Vikander e Jude Law. Já o ex-crítico e realizador premiado, Kléber Mendonça Filho, de “Aquarius” e “Bacurau” vai a Cannes para mostrar, fora de competição, seu novo projeto, o documentário “Retratos Fantasmas”, ambientado no centro do Recife, resgatando passado afetivo-cinematográfico mesclado ao presente no universo de Recife.

Confira os comentários sobre o Festival de Cannes com Marcos Santuario:

