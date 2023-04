Cinema para pessoas com TEA: sessão especial no Shopping João Pessoa

publicidade

A rede Cinépolis, disponível em Porto Alegre no Shopping João Pessoa (Av. João Pessoa, 1831 - Farroupilha, Porto Alegre), oferecerá uma sessão de cinema adaptada alusiva ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado amanhã, 2. O filme “Shazam! Fúria dos Deuses” será exibido com adaptação de luzes e volume, além de livre movimentação da sala. Também não serão exibidos os trailers.

No filme, que é a sequência do primeiro longa sobre o herói, acompanhamos as aventuras do adolescente órfão Billy Batson. Basta gritar uma palavra ("shazam!") para que o jovem se transforme no super-herói adulto Shazam, dom que recebeu de um antigo mago. Um menino dentro de um corpo de herói, Shazam se diverte com seus superpoderes e começa a testar os limites de suas habilidades, mesmo que precise dominar estes poderes rapidamente para lutar contra as forças do mal nesta nova aventura.