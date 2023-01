Cinemas franceses recuperaram boa parte do público em 2022

publicidade

As restrições sanitárias, como o passaporte de vacinação e a proibição da venda de alimentos nas salas de cinema, foram suspensas apenas em março.

Comparativamente, os cinemas franceses tiveram uma das melhores taxas de recuperação do mundo, "com uma queda menos acentuada em relação, por exemplo, a Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha, Espanha, ou Itália", detalhou o presidente do CNC, Dominique Boutonnat, em um comunicado.

Assim como no restante da Europa, os cinemas franceses foram dominados pelos blockbusters americanos. A segunda parte de "Avatar" ("O caminho da água"), de "Top Gun" ("Maverick") e o filme de animação "Minions 2: a origem de Gru" foram os três filmes mais vistos em 2022.

Em termos percentuais, porém, o cinema francês ainda é o mais popular: com 40,9% das produções de 2022 (37,2% em média entre 2017 e 2019), e americanas, 40,5%.

Globalmente, "o público como um todo voltou aos cinemas, mas foi mais seletivo", disse à AFP Eric Marti, especialista da Comscore, empresa de análise de audiência.

Os filmes americanos foram o “motor” do setor, enquanto que, no caso dos franceses, apenas aqueles “com uma certa originalidade” resistiram.