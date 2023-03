Cinemateca Capitólio festeja seus oito anos

publicidade

Ainda sob os efeitos do 1º Encontro dos Festivais Ibero-americanos de Cinema (Efic), que acontece em suas dependências desde a última quinta-feira, a Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085) comemora nesta segunda-feira, dia 27 de março, seus oito anos de vida.

Um dos momentos marcantes desta comemoração será a exibição da nova cópia restaurada de “A Rainha Diaba”, clássico de Antonio Carlos da Fontoura, protagonizado por Milton Gonçalves, que acabou de ser apresentada com enorme sucesso no Festival de Berlim.

O filme será exibido às 20h, com entrada franca, mediante retirada de senha uma hora antes.

A edificação

Em 2015, depois de mais de uma década de obras, a Cinemateca foi reaberta ao público. A sala de exibição, com capacidade para 164 espectadores, mantém as características originais do espaço, preservando o amplo pé direito do antigo Cine Theatro Capitólio e a arquitetura da tela, tendo contudo sua plateia adaptada para o formato stadium.

A cabine de projeção é equipada com um projetor 35mm e um projetor digital em 2K.