Cinemateca Paulo Amorim celebra Dia da Visibilidade Trans com programação especial

publicidade

A Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736), realiza nesta semana três sessões especiais em celebração ao Dia da Visibilidade Trans, que ocorre no dia 29 de janeiro. A programação terá três filmes marcantes sobre o tema: "Minha Vida em Cor de Rosa", "Divinas Divas" e "Transamérica".

As sessões ocorrem nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, sempre às 19h30min, com entrada gratuita. Nestas datas, o longa russo "Stalker" não será exibido na Cinemateca Paulo Amorim.

O primeiro filme da programação é "Minha Vida em Cor de Rosa" (1997), de Alain Berliner, na terça-feira. O filme conta a história de Ludovic, um menino que não se sente confortável com seu corpo masculino. A trama aborda os preconceitos que Ludovic e sua família enfrentam diante da questão da identidade de gênero, principalmente depois que o protagonista se apaixona pelo filho do chefe do seu pai.

Na quarta-feira será exibido o documentário brasileiro "Divinas Divas" (2016), de Leandra Leal. O filme reúne grandes estrelas da cena trans, como Rogéria, Valéria, Jane Di Castro, Eloína dos Leopardos. Elas marcaram a cena carioca dos anos 1970 com um show alegre e inovador e se reencontraram neste filme para falar de suas vivências e recordar os velhos tempos.

"Transamérica" (2006), de Duncan Tucker, encerra a programação na quinta-feira. Na produção, a atriz Felicity Huffman um transexual que aguarda a cirurgia de mudança de sexo e descobre que tem um filho adolescente. O garoto está preso e sonha em conhecer o pai. Neste reencontro, o garoto problemático e o pai trans terão muito o que aprender um com o outro.