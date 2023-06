Cinepsiquiatria exibe filme "O pior vizinho do mundo"

publicidade

Neste dia 17 de junho, sábado, às 10h30min, o Praia de Belas Shopping receberá a quinta edição de 2023 do projeto Cinepsiquiatria. Na ocasião, será exibido o filme "O pior vizinho do mundo", obra com roteiro de David Magee, dirigida por Marc Forster e lançada oficialmente no Brasil em janeiro deste ano. Após a sessão, ocorrerá o tradicional debate sobre o filme, com a participação de médicos psiquiatras convidados pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Na película estrelada por Tom Hanks, Truman Theodore Hanks e Mariana Trevinho, Otto Anderson é um viúvo mal-humorado e enraizado em seus costumes, mas que encontra uma aliada em sua nova vizinha Marisol, levando a uma amizade improvável que vai colocar seu mundo de cabeça para baixo. A história se destaca, também, por abordar pautas sociais atuais.

"O Cinepsiquiatria é um projeto já tradicional no Praia de Belas Shopping e sempre muito aguardado pelo público, trazendo o melhor do cinema mundial com desconto e com um convite ao debate que tanto enriquece nossa sociedade. Neste mês, apresentaremos um filme que vai colocar em debate muitas nuances e temáticas relevantes no cotidiano, proporcionando momentos de reflexão e trocas entre as pessoas ", comenta Ana Brito, gerente Geral do Praia de Belas Shopping.

Sobre o projeto

Iniciado em 2017, o Cinepsiquiatria tem o objetivo de promover debates para desmistificar o tratamento psiquiátrico ao público em geral, abordando aspectos psicológicos dos filmes escolhidos e a relação com o dia a dia das pessoas. O evento acontece com exclusividade no Praia de Belas Shopping e os ingressos já estão disponíveis no site www.gnccinemas.com.br, com descontos de 50% para todos os públicos.