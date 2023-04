Circo Fantástico prorroga temporada em Porto Alegre até 16 de abril

publicidade

O Circo Fantástico, que encerraria neste domingo, dia 2 de abril, teve sua temporada prorrogada até dia 16. A atração conta com uma trupe de 48 artistas, entre acrobatas e malabaristas, mágicas e palhaços. O circo está montado no estacionamento do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300).

O espetáculo conta também com o desafio dos motociclistas no Globo da Morte, com cinco motos ao mesmo tempo, além de acrobacias em tecidos, performances no trapézio, apresentações de contorcionismo, entre outras atrações.

As sessões de cerca de 1h45min ocorrem de terças a sextas-feiras, às 20h30min, e aos sábados e domingos e feriado, em três horários: 16h, 18h e 20h30min.

Crianças de até 2 anos são isentas de pagamento de ingresso, desde que permaneçam no colo dos responsáveis. As entradas estão à venda na bilheteria do circo e no site circofantastico.com.br.

Serviço

Circo Fantástico

Estacionamento do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300, Cristal, Porto Alegre/RS)

Quando: até 16 de abril de 2023, de terças a sextas-feiras, às 20h30min, e aos sábados e domingos e feriado, em três horários: 16h, 18h e 20h30min.