Clarinha Teixeira foi a grande campeã do "Canta Comigo Teen"

Na final do "Canta Comigo Teen", exibido no domingo na Record TV, 15 talentosas meninas disputaram a final. Quem conquistou os 100 jurados e o público foi Clarinha Teixeira, que conseguiu 50,18% dos votos pelo R7.com. Além do troféu de campeã da quarta edição do Canta Teen, ela também levou para casa o prêmio de R$ 200 mil.

A grande final do "Canta Comigo Teen" consolidou a vice-liderança absoluta da Record TV na Grande São Paulo, neste último domingo, 17/09, deixando o SBT na terceira colocação.

O último episódio da temporada do reality musical comandado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro marcou 5,9 pontos de média, share de 11,2% e pico de 8,3 pontos. A emissora em terceiro lugar, SBT, registrou 5 pontos de média na mesma faixa.

Sobre o formato

O "Canta Comigo Teen" foi a primeira versão infantojuvenil de "All Together Now", formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, “Canta Comigo”, já ganhou cinco temporadas na Record TV: duas com a apresentação de Gugu Liberato e três com Rodrigo Faro.