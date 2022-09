Claudia Raia anuncia que está grávida do terceiro filho aos 55 anos

publicidade

Claudia Raia, no auge de seus 55 anos, está grávida do ator e dançarino Jarbas Homem de Mello. A atriz anunciou a novidade nesta segunda-feira, 19, pelo Instagram e deixou os fãs em polvorosa. A artista já é mãe de Enzo Celulari, 25, e de Sophia Raia, 19, do relacionamento anterior com o ator Edson Celulari, com quem foi casada por 17 anos.

Por meio de um vídeo em que o casal aparece, inicialmente, dançando sapateado, Claudia faz a revelação e mostra a barriguinha, já bastante saliente. Na legenda, compartilhada com o perfil de Jarbas na mesma rede social, ela escreve: "Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos! Contei tudo nos stories, vai lá ver!".

Vários famosos se manifestaram sobre o anúncio. "Ahhhh... Como eu ao vocês! Já estou chorando tudo de novo! Que venha com muita saúde minha irmãzinha ou irmãozinho! Mamylee vai ser Mamylee de novo! Eu estou em êxtase! Af... Que emoção!", declarou Fernanda Souza. "A melhor notícia... Quero morar nesse video. Amo vocês sem sem fim!", disse Marcella Rica. "que lindo!!! Felicidades para vocês e pro baby Broadway", falou Dani Calabresa. "Que máximoo! Parabéns!", falou Patrícia Poeta. Enzo Celulari também fez questão de comentar: "Ahhh... Eu amo vocês e estou tão feliz".

Entre as centenas de declarações, Claudia revelou que sua mãe a teve com 45 anos. "Parabéns! Estou com 46 (anos) e grávida pela primeira vez!", escreveu, em seguida, uma seguidora. "A minha também, Claudia", escreveu outra. "A minha me teve aos 47?, emendou mais uma.

Mais sobre a gravidez

Nos stories, a atriz deu mais detalhes sobre a descoberta da gestação. Por conta da idade, Claudia Raia chegou a duvidar que estava grávida. "A notícia do ano, estou que não me aguento!. Quando a médica me pediu um exame de sangue de gravidez, falei: ‘Amor, você está bem louca! De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade’. Ela falou: ‘Mas preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas’", contou.

Ela logo comprou um teste de gravidez: "Fiz o teste. Grávida, mais de três semanas. Falei: ‘Está errado. Tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer. Não é assim a vida’", brincou a artista, que está casada há três anos com Jarbas Homem de Mello.