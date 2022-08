Coala Festival anuncia Gilberto Gil na programação de 16 de setembro

publicidade

O Coala Festival se aproxima da sua oitava edição com novidades no line-up. Marcado para os dias 16, 17 e 18 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o evento confirma Gilberto Gil na sexta-feira, 16, mesma data em que estão confirmadas as apresentações de Djavan, Mayra Andrade, Liniker e Tasha & Tracie.

O show Gilberto Gil In Concert, no qual o artista sobe ao palco acompanhado por Bem Gil (guitarra e baixo), Guilherme Lírio (guitarra e baixo), Marcelo Costa (bateria) e Flor Gil (teclado e voz), entra para a programação após o cancelamento de Alcione, que se apresentaria no evento com a participação de Céu, mas foi submetida a uma cirurgia na coluna e precisou estender o seu período de recuperação até a época do Coala.

Neste ano, o Coala Festival realiza a maior edição da sua história, sendo a primeira vez que acontece ao longo de três dias. Vale lembrar que os ingressos para 17 e 18 de setembro já estão esgotados.

Confira os horários do Coala Festival 2022:

16 de setembro (sexta-feira)

14h: abertura dos portões

14h: Gustavo Treze

14h40: Tasha & Tracie

15h20: Eunãotodoido

15h55: Liniker

16h45: Peroli

17h20: Gilberto Gil

18h20: Deekapz

18h55: Mayra Andrade

19h50: KL Jay

20h25: Djavan

17 de setembro (sábado)

11h: abertura dos portões e DJ set da curadoria

13h: Vitória Nicolau

13h30: Rachel Reis

14h10: Odara Kadiegi

14h45: Ana Frango Elétrico

15h25: DJ Tudo

16h: Alceu Valença

17h: BRIME

17h35: BK’

18h20: Ubunto

18h55: Bala Desejo

19h50: Tata Ogan

20h25: Gal Costa part. Rubel e Tim Bernardes



18 de setembro (domingo)

11h: abertura dos portões e DJ set da curadoria

12h30: Liz Tibau

13h315: Chico Chico e Juliana Linhares

14h00: Miria Alves

14h35: Nego Bala

15h20: DJ Diaz

15h55: Marina Sena

17h20: Rodrigo Amarante

18h10: Cinara

18h45: Black Alien

19h40: Discopédia

20h25: Maria Bethânia

