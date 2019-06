Comédia "Minha Vida em Marte" é o filme brasileiro mais pesquisado no último ano

publicidade

A comédia "Minha Vida em Marte", estrelada pelos atores Paulo Gustavo e Mônica Martelli, é o filme brasileiro mais pesquisado na internet do último ano, segundo apontou a pesquisa feita pela empresa SEMrush.

O levantamento foi feito para apurar os longas e diretores do País mais procurados nos mecanismos de busca, como Google e Bing, no período de maio de 2018 a maio a 2019.

Segundo a pesquisa, "Minha Vida em Marte", dirigido por Susana Garcia, conquistou o primeiro lugar do ranking com 2,9 milhões de pesquisas realizadas.

Em segundo lugar aparece "Os Dez Mandamentos", de Alexandre Avancini, que foi buscado 1,2 milhões de vezes. "Tropa de Elite", filme de José Padilha, está em terceiro lugar do ranking, com 980 mil buscas pelos brasileiros no último ano.

Logo após aparecem os filmes "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, e o "O Auto da Compadecida", de Guel Arraes, com 562 mil e 500 mil pesquisas respectivamente.

Anna Muylaert é a diretora mais pesquisada

Seguindo os mesmos critérios de apuração dos dez filmes mais pesquisados na internet pelos brasileiros nos últimos doze meses, a SEMrush também fez o levantamento dos diretores.

O primeiro lugar é para a Anna Muylaert, cineasta, roteirista e responsável por diversas peças artísticas. Entre elas, está o drama "Que Horas Ela Volta?", lançado em 2015, protagonizado por Regina Casé. Ela soma 216 mil pesquisas pelo seu nome.

Com diversas indicações ao Festival de Cannes, Glauber Rocha está em segundo lugar com 100 mil buscas. O cineasta dirigiu "Barravento", "Terra em Transe" e "Deus e o Diabo na Terra do Sol".

Já o terceiro lugar ficou para Fernando Meirelles, indicado ao Globo de Ouro, de Melhor Diretor em 2005 e seu maior sucesso foi o filme "Cidade de Deus". Seu nome foi pesquisado 79,5 mil vezes pelos brasileiros.

Confira o ranking completo dos filmes:

1 - "Minha Vida em Marte": 2,9 milhões

2 - "Os Dez Mandamentos": 1,2 milhão

3 - "Tropa de Elite": 980 mil

4 - "Cidade de Deus": 562 mil

5 - "O Auto da Compadecida": 500 mil

6 - "Minha Mãe é Uma Peça": 401 mil

7 - "Vidas Secas": 392 mil

8 - "Macunaíma": 348 mil

9 - "Nada a Perder": 247 mil

10 - "Central do Brasil": 230 mil

Ranking dos diretores:

1 - Anna Muylaert: 216 mil

2 - Glauber Rocha: 100 mil

3 - Fernando Meirelles: 79,5 mil

4 - Daniel Filho: 77 mil

5 - Bruno Barreto: 69 mil