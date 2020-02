Comédias animam Porto Alegre nesta terça-feira

publicidade

Porto Alegre tem uma série de atrações nesta terça-feira, especialmente do gênero comédia. O novo trabalho da Cia. Face & Carretos, “Exercício Sobre a Cegueira - Uma Comédia de Humor às Escuras”, estreia hoje, às 20h, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), onde fica até a próxima quinta, pelo Porto Verão Alegre. Camilo de Lélis assina a direção desta versão do texto do belga Michel de Ghelderode, escrito em 1933 e que estreou em Paris, em 1956.

A fábula moral de viés pessimista, ambientada na Idade Média, é transportada para a atualidade no formato de uma comédia amoral, mais sintonizada com os tempos atuais. A partir da viagem de três cegos, que desejam chegar a Roma para que o Papa lhes restitua a visão e que encontram e rejeitam a ajuda de um caolho de boa fé, a história se abre para múltiplas leituras e para a confirmação do ditado popular: o pior cego é o que não quer ver. No elenco, Davi Borba, João Luís Martínez, Leandro Schimitt e Rodrigo Kão Rocha.

Já “Mritak - Como vivem os mortos” conta a história real de Lal Bihari, que ficou legalmente morto por 19 anos, sem perder o bom humor. O espetáculo da Cia. Stravaganza, escrito por Luiz Henrique Palese se baseia em uma notícia veiculada pela Internet (Uol – The New York Times) e traz este homem, que ao descobrir-se morto nos registros oficiais, tenta provar que está vivo, por meio dos métodos mais extravagantes.

Ele tenta ser preso, concorre a eleições, processa as pessoas e, ao descobrir outros “mortos” como ele, funda a Associação das Pessoas Mortas. No palco, uma reflexão bem-humorada sobre o sentido que damos a vida. Uma atitude saudável de enfrentamento e engajamento em uma causa maior pode levar um simples ser humano, ainda por cima morto, a juntar forças para imprimir vida um sentido e uma alegria transformadora.

Comédia e crítica

Aline Marques e Eduardo d’Avila assinam, por sua vez, o texto, direção e atuação de “Le Bufê”, em cartaz de hoje a quinta, 20h, no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (2° andar). Eles vivem o casal Celoí e Linguiça, que ao substituírem artistas que supostamente não compareceram à apresentação, tocam de forma cômica e grotesca, em temas pertinentes. O espetáculo de bufões traz um gosto amargo de crítica e denúncia.

Outra atração, desta vez do dramaturgo russo Anthon Tchekhov, “Os Males do Fumo” traz João Petrillo como protagonista, sob a direção e adaptação de Renato Del Campão, de hoje até quinta, 20h, no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307). O texto, escrito em 1887, permanece cada vez mais necessário e atual e conta a história de Ivan Nioukhini, envolvido com dois problemas evidentes: a morte iminente, em virtude dos 20 anos de tabagismo, e o peso de um casamento de 20 anos com uma mulher dominadora.

A comicidade proposta pelo autor seria transformar as desgraças desse sujeito em uma boa razão para que ele continuasse fumando, apesar de todos os pesares. Este homem casado, cuja esposa é dona de um “pensionato para mulheres”, encontra-se sozinho em um pequeno auditório, onde se prepara para proferir uma palestra sobre os malefícios do fumo. Mal começa a conferência, começa a dizer tolices, trivialidades, demonstrando o desconforto psicológico e emocional do personagem. O tabagismo é apenas o pano de fundo para ele revelar suas angústias e conflitos.