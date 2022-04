Com a primeira data esgotada, Rico Dalasam retorna a Porto Alegre com o show inédito no Agulha

publicidade

O rapper paulista, precursor da cena queer rap, traz o show do aclamado álbum “Dolores Dala Guardião do Alívio”, lançado em 2021, que marca o ressurgimento do artista no cenário musical e é sucesso de público e crítica. A apresentação de Rico Dalasam ocorre no dia 03 de abril, domingo, às 21h no Agulha, em Porto Alegre. Os ingressos podem ser adquiridos na Sympla.

Desafiando a noção de normalidade na música e nas questões de gênero, inaugurando a cena queer rap do Brasil aos 25 anos de idade no fim de 2014, após já ter trabalhado como cabeleireiro e editor de moda, Rico Dalasam ingressou no rap nacional, tornando se uma das principais apostas da música nacional contemporânea. Lançou, em 2015, seu primeiro trabalho, o EP "Modo Diverso", reunindo seis músicas autorais que narram suas experiências de vida enquanto jovem, negro e gay, morador da periferia da Grande São Paulo.

Rico percorreu um longo caminho, construindo novas narrativas até lançar seu primeiro álbum "Orgunga", onde conta seus melhores orgulhos. Lançou em julho de 2017 seu novo EP "Balanga Raba" e escolheu a faixa "Fogo em Mim" para um clipe que alcançou mais de 2 milhões de visualizações. Rico encerrou a turnê de "Balanga Raba" no fim de 2017 e iniciou o projeto "Elefantes, Mantras e Trava Línguas" no qual explora novas sonoridades com sua habilidade em rimas e poesia com músicas já conhecidas pelo público e ao mesmo tempo experimenta novas sonoridades que caminham na contramão de tudo já criado em seu processo musical.

No final de 2020, em comemoração aos cinco anos de lançamento de "Modo Diverso", Rico une-se a Jup do Bairro, Hiran, Bruna BG, Lucas Boombeat, Glória Groove, Murilo Zyesz, Di Cerqueira, Luana Hansen e Enme Paixão para trazer novos ares para o EP que impactou uma geração.

Já em março de 2021, Rico lança seu segundo álbum "Dolores Dala Guardião do Alívio" que revisita suas emoções, seus afetos, vida e carreira, trazendo a dualidade que costura toda a sua obra, mas desta vez embasada no reino da fábula, retirando do mundo real ensinamentos dos últimos anos de vida. O artista traz frases inteligentes e atuais; rimas e sentimentos despejados de uma forma que só o cantor e compositor, precursor da importante cena rap queer do País, sabe fazer.