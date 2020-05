Com Covid-19, MC Kevin fura isolamento social e é criticado

publicidade

MC Kevin contou nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), que foi diagnosticado com Covid-19. O funkeiro já desconfiava que estava com a doença e confirmou após fazer o teste em um drive-thru no último fim de semana.

"Saiu o resultado, deu positivo, família. Vamos nos cuidar porque é sério. Vou ficar sem postar mais nada até me recuperar. Vou ficar isolado no meu quarto, quietinho, Obrigadão pelo carinho", postou MC Kevin.

Apesar de ter dito que ficaria em casa, o funkeiro registrou, também no Instagram, a ida dele a um comércio com um amigo. O vídeo foi postado horas antes de o cantor divulgar o resultado do teste.

"Não posso sair, mas vou sair porque não aguento mais ficar em casa, vou ali na conveniência e já volto. Tomar um sol, vitamina D", declarou.

Com mais de 5 milhões de seguidores na rede social, MC Kevin foi duramente criticado por ter furado o isolamento social. "Chocada com a irresponsabilidade de MC Kevin", comentou uma internauta. "Que cara sem noção, tá com o vírus confirmado, e postando que saiu de casa sim porque não aguenta mais ficar trancado", criticou outra. "A raiva que eu estou do MC Kevin não é pouca! Isso que ele fez é um desrespeito", escreveu mais um.

Diante da repercussão negativa, o cantor apagou todas as publicações.