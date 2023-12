Com Lenine, Angra mescla elementos da música brasileira ao metal no videoclipe "Vida Seca"

publicidade

O grupo de heavy metal Angra divulgou o videoclipe de "Vida Seca", uma parceria com o cantor e compositor Lenine e parte do álbum “Cycles of Pain”, lançado no dia 03 de novembro. O clipe combina elementos progressivos com a rica textura da cultura nacional. A faixa desvela uma narrativa visceral sobre desigualdade social, desafiando conceitos arraigados como a meritocracia e oferecendo um olhar humano sobre as disparidades da sociedade.

O diretor do videoclipe, Léo Liberti, escolheu uma abordagem aque utiliza pessoas reais para transmitir a essência da música. A colaboração inusitada com Lenine, vencedor do Grammy Latino, acrescenta uma camada adicional de autenticidade à canção, com o cantor emprestando sua voz para a primeira parte da música em português.

Felipe Andreoli, baixista do Angra, compartilhou sua visão sobre "Vida Seca": "Ela começa com um forte acento brasileiro, evoluindo para um som mais progressivo. A dinâmica da música ajuda a contar a história da letra, conduzindo você pela jornada de vulnerabilidade, crescimento, dúvida e aceitação do personagem. Liricamente, fala sobre uma criança que nasce na pobreza, refletindo sobre a injustiça da meritocracia em um mundo de oportunidades desiguais."

Rafael Bittencourt, guitarrista e fundador do Angra, enfatizou a importância da autenticidade na criação musical: “Vida Seca’ significa muito para nós e expressa quem somos: uma banda de metal do Brasil. A música é uma combinação de elementos progressivos com vibrações brasileiras. É difícil criar algo significativo e profundo para as pessoas, sem nos aprofundarmos em nós mesmos. Ir fundo nisso significa também alcançar e aceitar minha própria formação. Sei que parece estranho para muitos fãs de metal tradicional, mas não seria honesto da minha parte se eu não estivesse fazendo música inspirada no que está ao meu redor, nas pessoas, os hábitos, os sons. A música e o videoclipe tem um pouco de tudo isso, de uma forma poética e ao mesmo tempo verdadeira, revelando a discrepância da distopia social brasileira. Certamente, é uma das minhas favoritas do álbum”.

Cantando em português, Lenine destaca a colaboração com o Angra. “Foi um convite lindo e a gente realmente se encontrou depois de tanto tempo. Eu sou um admirador e foi lindo. É um encontro maravilhoso, que eu tenho muito orgulho”, disse o cantor.

O novo álbum "Cycles of Pain" conta com outras participações especiais, como Amanda Somerville e Juliana D'Agostini em “Tears of Blood” e e Vanessa Moreno em “Tide Of Changes - Part II” e “Here In The Now".

Desde os anos 1990 como um dos grandes nomes do metal brasileiro com alcance mundial, o Angra atualmente conta com os guitarristas Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa, o baixista Felipe Andreoli, o vocalista Fabio Lione e o baterista Bruno Valverde.

Confira, abaixo, o videoclipe: