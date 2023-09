Com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, novo trailer de "Assassinos da Lua das Flores" é divulgado

publicidade

“Assassinos da Lua das Flores”, novo filme de Martin Scorsese, acaba de ganhar um trailer inédito. Com Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons no elenco, o longa é uma produção da Apple Studios e chega aos cinemas em parceria com a Paramount Pictures em 19 de outubro.

Baseado em uma história real, a trama conta como, na virada do século 20, o petróleo trouxe uma fortuna para a nação Osage (Oklahoma - EUA), que se tornou um dos grupos mais ricos do mundo da noite para o dia. A riqueza desses nativos norte-americanos imediatamente atraiu intrusos brancos, que manipularam, extorquiram e roubaram tanto dinheiro quanto podiam antes de recorrer ao assassinato.

Contado por meio do improvável romance de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) e Mollie Kyle (Lily Gladstone), "Assassinos da Lua das Flores" é uma saga épica de faroeste, onde o amor verdadeiro se cruza com uma traição indescritível.

Produzido pela Apple em conjunto com Imperative Entertainment, Sikelia Productions e Appian Way, o filme conta com roteiro adaptado pelo próprio Scorsese em parceria com Eric Roth. DiCaprio, além de protagonizar o longa, participa como produtor executivo ao lado de Rick Yorn, Adam Somner, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer e Niels Juul.

Confira o trailer: