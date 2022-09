Com show eletrizante, Dua Lipa coloca multidão para pular e gritar e deixa gostinho de quero mais

publicidade

Em março de 2020, em meio aos primeiros meses da pandemia da Covid-19, Dua Lipa lançou o álbum "Future Nostalgia". O disco contém 11 faixas dançantes e, por mais que muitas das músicas se tornaram hits, elas não puderam ser aproveitadas da melhor forma possível na época, em uma pista de dança ou em show lotado. Mais de dois anos depois, a cantora britânica entrega tudo o que havia prometido lá atrás é capaz de fazer o público dançar, gritar e pular de uma forma que não foi possível nos últimos tempos, como aconteceu no show que a artista realizou nesta quinta-feira, dia 8 de setembro, em São Paulo.

Entre as primeiras músicas do show, parte da turnê que leva o mesmo nome do álbum, Dua Lipa se emocionou e agradeceu aos fãs pela animação e contou como planejava subir nos palcos com essa apresentação há anos, mas só conseguiu realizar isso agora. Para a alegria dos admiradores da artista, que bom que ela concretizou esse desejo.

O primeiro show desta passagem da cantora pelo Brasil, que ainda se apresenta no Rio de Janeiro, começou com Physical. Vestida com um macacão verde bandeira, a cantora empolgou o público a fez a multidão cantar a plenos pulmões uma sucessão de hits, como New Rules, Love Again, Cool e Be The One.

DUA LIPA FAZENDO SÃO PAULO INTEIRO CANTAR PHYSICAL #FNTourSaoPaulo pic.twitter.com/kixyeUy40b — pedro DUA LIPA NO BRASIL (@duanostalgica) September 9, 2022

Ao longo do show, Dua Lipa realizou trocas de figurinos durante as pausas, sempre com dançarinos no palco ou um vídeo no telão enquanto a cantora estava ausente. Na segunda parte da apresentação, a artista apareceu com um maiô cheio de pedrarias sentada no chão. De lá mesmo ela começou a cantar e apresentou uma sequência de três músicas, "We're Good", "Good in Bed" e "Fever".

Essa segunda parte da performance foi a que mais deixou a desejar e não se igualou à animação do começo ou do restante da setlist. mesmo assim o público ainda gritou nos refrões e se empolgou com as coreografias.

A terceira parte da apresentação começa com Dua Lipa usando um vestido rosa cheio de recortes. É nesse momento que o show volta a ganhar o ritmo do começo, com a artista cantando One Kiss, single em parceria com Calvin Harris. A britânica ainda faz o público gritar e enlouquecer com o hit Hallucinate e emociona com Cold Heart, feat com Elton John.

Para a parte final do show, Dua Lipa guardou três principais hits. Com um macacão dourado, a cantora apresentou Future Nostalgia, Levitating, com direito a balões em forma de lua jogados no público, e Don't Start Now, música mais conhecida do repertório dela. Foi a sequência ideal para fechar o show com chave de ouro, chuva de confetes e deixar um gosto de quero mais na boca. Mesmo com uma hora e meia de gritos, pulos e emoções, a vontade ainda é sair para dançar mais ao som da artista britânica.