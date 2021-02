Com show milionário, The Weeknd agita intervalo do 55° Super Bowl

publicidade

A apresentação de The Weeknd marcou o show do intervalo no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida. O dono do sucesso The Hills agitou a 55°edição do Super Bowl, que aconteceu neste domingo (7), ao colocar em prática seu show milionário, no qual investiu cerca de 7 milhões de dólares do próprio bolso, o equivalente a 38 milhões de reais, conforme contou em entrevista para a Billboard.

O cantor canadense foi a grande atração da final do campeonato de futebol americano dos EUA, evento mais assistido da TV norte-americana.

Apesar de se apresentar para o público reduzido em apenas um terço da capacidade total do estádio por causa da pandemia, The Weeknd não deixou a desejar e entregou seus principais hits, como Starboy, Often, Can't Feel My Face e I Feel It Coming.

Com muitas luzes e uma produção digna de cinema, o cantor agitou não só quem estava presente no estádio, mas também os que acompanharam pela televisão.

"Estamos focados em nos conectar com os fãs em casa e fazer das performances experiências cinematográficas, e queremos fazer isso com o Super Bowl", disse o cantor em em entrevista para a Billboard.

Depois desta apresentação, The Weeknd se junta à lista dos grandes nomes que se apresentaram no show do intervalo do Super Bowl, como Lady Gaga, U2, Prince, Madonna, Bruce Springsteen, Beyoncé, Rolling Stones e Paul McCartney.

Dançarinos mascarados, usando o acessório de proteção contra a pandemia do novo coronavírus, chamaram a atenção no palco.

Miley Cyrus também se apresentou nesta edição do Super Bowl, abrindo o show antes do início da partida entre Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. O show também contou com a participação de Billy Idol, que se apresentou ao lado de Miley.