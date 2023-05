Começa a 17ª edição do Palco Giratório Sesc

publicidade

Com dois espetáculos de dança apresentados, às 19h, simultaneamente – um no Teatro do Sesc Alberto Bins e outro na Sala Álvaro Moreyra – tem início hoje a 17ª edição do Festival Palco Giratório Sesc, em Porto Alegre. O evento será realizado de 12 a 28 de maio e receberá 37 espetáculos de todo o Brasil. Além delas, serão 11 ações formativas gratuitas, com conexões sobre os saberes da arte e cultura, e um momento de conversa com o artista, autor e diretor Márcio Abreu, para lançamento do seu livro “Sem Palavras”.

As apresentações de hoje são “Imalê Inú Iyagba”, no Teatro Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665), às 19h, e “aCORdo”, de Alice Ripoll, na Sala Álvaro Moreyra (av. Erico Verissimo, 307), às 19h, já com os ingressos esgotados e com bilhetes disponíveis para a apresentação de amanhã.

Outro destaque do primeiro final de semana do Palco Giratório é o ator cearense Silvero Pereira. Conhecido pelo grande público por seu trabalho em telenovelas como “Pantanal” e “A Força do Querer”, ele chega ao festival com o espetáculo “Silvero Interpreta Belchior”. O show musical é um tributo a Belchior, um dos maiores nomes da música popular brasileira, com a interpretação de vários sucessos. Serão duas sessões, nos dias 13 e 14 de maio, no Teatro Renascença (av. Erico Verissimo, 307), às 21h, ambas com ingressos já esgotados.

O festival também dá destaque a vários talentos gaúchos. No sábado, dia 13, às 18h, no Teatro do Sesc Alberto Bins, será apresentado “Ususpiro”, espetáculo de dança concebido pelo artista vencedor do Prêmio Açoriano de Dança, Jackson Brum. A montagem une linguagens como performance, dança, arte urbana e vídeo-dança, e dialoga com o poder de comunicar. Já no domingo, dia 14, às 19h, na Sala Álvaro Moreyra, o também gaúcho Gustavo Deon estrela “Corpo casulo”, peça de sua autoria que debate questões sociais que envolvem a transgeneridade.

O 17ª Festival Palco Giratório Sesc é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos através do site ou em qualquer unidade do Sesc/RS no Estado. Havendo disponibilidade, eles ainda poderão ser comprados nos locais dos espetáculos, até uma hora antes do início das apresentações.

Mais informações sobre a programação completa: No site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio/.