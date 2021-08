Começa o 49º Festival de Cinema de Gramado

publicidade

O 49º Festival de Cinema de Gramado começa hoje. Em cerimônia transmitida pela internet, o evento mantém o formato virtual em 2021. Com apresentação de Roger Lerina, a cerimônia de abertura será transmitida ao vivo direto do Museu do Festival, às 11h, pelo YouTube, Facebook e site do evento. Participam a presidente da Gramadotur e secretária de Turismo, Rosa Helena Volk, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, e o curador Marcos Santuario.

O projeto municipal Educavídeo abriu a programação a noite de ontem. Os filmes foram transmitidos pelo site do festival e canal do YouTube do projeto. “O Educavídeo envolve crianças de escolas locais na produção de filmes. Não tivemos a tradicional noite de exibição no Palácio dos Festivais, mas a TVE vai transmitir quatro filmes do projeto ao longo do evento”, explica o diretor de Eventos da Gramadotur, autarquia municipal responsável pela organização do festival, Diego Scariot.

Apesar de ser on-line, a decoração temática do festival ganha as principais ruas de Gramado. O tradicional tapete vermelho foi estendido na rua Coberta, que também recebeu o Kikito, símbolo do evento. O Palácio dos Festivais está preparado para as transmissões e para a Cerimônia de Premiação. As praças Major Nicoletti e das Etnias também receberam elementos alusivos ao evento. Se faltam artistas, os turistas que passeiam pela cidade poderão sentir a atmosfera da sétima arte até sábado, 21, quando serão conhecidos os vencedores. Conforme o diretor, o evento começou a ser formatado no auge da pandemia no RS. “Vivíamos o cenário de caos e optamos pelo planejamento nos mesmos moldes da edição de 2020. O Festival de Gramado foi pioneiro. O formato on-line deu tão certo que outros eventos posteriores repetiram o modelo”, explica Scariot. Para o executivo, a pandemia acelerou um processo que estava em pauta. “Se voltarmos com o formato presencial na próxima edição dos 50 anos, manteremos as transmissões virtuais nas diversas plataformas. O on-line veio para ficar. Hoje, temos um festival de audiovisual e não apenas de cinema”, frisa.

Segundo Scariot, a decoração da cidade dá visibilidade aos patrocinadores e garante a divulgação espontânea do evento nas redes. Os espaços serão abertos ao público, sendo permitida a visitação e fotografias. A organização reforça que o acesso ao Kikito e ao Tapete Vermelho ocorre mediante cumprimento das normas sanitárias. “O público gera conteúdo sobre o Festival de Gramado fotografando e postando nas redes sociais. Nossa cidade estará bastante movimentada no período do festival”, diz.

PROGRAMAÇÃO DE CURTAS E LONGAS DO DIA

Após a cerimônia de abertura pela manhã, o Festival de Cinema de Gramado segue até o dia 21 de agosto. A programação exibe filmes em diferentes categorias a cada dia. A exibição da noite desta sexta-feira dos filmes em competição ocorre pelo Canal Brasil, a partir das 21h30min. Os curtas-metragens brasileiros a serem exibidos são "Quanto pesa", de Breno Nina (Maranhão, 19’59”) e "O que há em ti", de Carlos Adriano (São Paulo, 16’54”).

Na categoria de longa-metragem brasileiro, "A Suspeita", de Pedro Peregrino (RJ, 87’33”), é protagonizado por Glória Pires. Trata-se de um drama policial que conta a história de Lúcia, uma renomada investigadora policial. Aos 55 anos, dedicou toda a sua vida à profissão e é um nome respeitado entre seus colegas. Tudo muda durante uma investigação. Um famoso escritor, que estava trabalhando nas memórias de um dos chefes do tráfico no Rio de Janeiro traficantes de drogas e teve seu telefone grampeado por Lúcia, é assassinado. A policial se torna alvo de investigação de seus superiores, ao mesmo tempo em que descobre que tem Alzheimer. Também estão no elenco Gustavo Machado, Bukassa Kabengele e Charles Fricks.

E, encerrando a primeira noite, “Cavalo de Santo”, dirigido por Mirian Fichtner e Carlos Caramez, de Porto Alegre, abre a mostra de longas-metragens gaúchos no certame desta edição. O filme é um documentário (70’48”) baseado no livro homônimo da fotógrafa Mirian Fichtner. É fruto de dez anos de pesquisas sobre o universo religioso afro-brasileiro no Rio Grande do Sul.