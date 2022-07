Comissão brasileira de seleção ao Oscar é anunciada

publicidade

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais formou hoje, 21 de julho de 2022, a Comissão de Seleção que escolherá o filme brasileiro para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 95ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences – Oscar 2023.

Este ano, a Comissão de Seleção é composta por 25 membros titulares, sendo 21 eleitos em votação entre os sócios(as) da Academia e outros 4 (quatro) membros indicados pela diretoria, todos profissionais do ambiente cinematográfico brasileiro, mas não necessariamente associados à Academia: Cavi Borges, José Geraldo Couto, Petra Costa e Renata Almeida. A presidência da comissão será definida na semana que vem. A data prevista para a escolha do filme pela comissão é 9 de setembro de 2022.

Veja abaixo a relação completa dos membros:

Aly Muritiba, André Pellenz, Ariadne Mazzetti, Barbara Cariry, Cavi Borges, Cibele Amaral, David França Mendes, Eduardo Ades, Guilherme Fiuza Zenha, Hsu Chein, Irina Neves, Jeferson De, João Daniel Tikhomiroff, João Federici, Jose Geraldo Couto, Juliana Sakae, Marcelo Serrado, Marcio Alcaro Fraccaroli, Maria Ceiça de Paula, Patricia Pillar, Petra Costa, Renata Almeida, Talize Sayegh, Waldemar Dalenogare Neto e Zelito Viana.