"Como recomeçar certo" é o tema de "The Love School"

No último programa "The Love School" de 2022, que vai ao ar neste sábado (31/12), Renato e Cristiane Cardoso ajudam casais a começarem um novo ano com o pé direito. Os professores demonstram que duas pessoas que viveram relacionamentos difíceis no passado podem se relacionar depois de superarem experiências traumáticas, reconstruindo uma nova vida a dois.

A harmonia no relacionamento é extremamente importante. Casais em harmonia se respeitam, confiam um no outro e isso gera uma admiração mútua. Para manter esta harmonia é imprescindível acreditar no seu parceiro e tentar ver suas atitudes da forma mais positiva possível.

Porém, experiências negativas de namoros antigos, ou mesmo casamentos frustrados, podem criar barreiras emocionais que impedem o surgimento ou aceitação de uma nova relação. Para evitar esse problema, Renato e Cristiane dão dicas de como superar todos os traumas para o casal conseguir seguir em frente e ser feliz.

O "The Love School" tem direção de Margarete Noé e vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na Record TV.