Companhia H Dança apresenta espetáculo "EXtimidades"

Nos dias 14 e 15 de outubro (sábado e domingo), às 19h, o Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n°) recebe o espetáculo "EXtimidades", da Companhia H de Dança. Inspirado no poema "Necrológio dos Desiludidos do Amor", de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo apresenta quatro coreografias como se fossem curtas metragens, cujas histórias têm como denominador comum a falta de comunicação, a frustração e as incertezas em um relacionamento, no qual nenhum dos envolvidos acredita que sobreviverá.

“O espetáculo foi concebido como forma de explorar a ambiguidade emocional, que envolve nossas verdadeiras intenções quando estamos na iminência da perda e do rompimento de uma relação. Para tanto, serão mostradas, através de quatro casais, este momento de rompimento. Embora sejam pequenas histórias coreografadas diferentes entre si, apresentam a mesma fragilidade e vulnerabilidade final”, explica o diretor e coreógrafo Ivan Motta.

"EXtimidades" tem no elenco Andressa Pereira, Bruno Manganelli, Caleo Alencar, Driko Oliveira, Didi Pedone, Edison Garcia, Fera Carvalho Leite, Igor Zorzella e Rossana Scorza. Apesar de ser classificado como um espetáculo de dança, a montagem carrega em sua essência muitos elementos presentes dentro do universo do teatro.

Não são peças puramente coreográficas, elas trazem bastante dramaticidade e interpretação. É essa soma que dá um bom resultado. Além da participação do cupido e das quatro cenas executadas pelos casais, intervenções com bailarinos da Companhia também integram a totalidade do espetáculo. Para o diretor, elas servem como um respiro entre as histórias que, em alguns momentos, podem ficar pesadas. "Não são relatos pessoais vivenciados pelo elenco, mas narrativas que se fizeram muito presentes nos últimos tempos. As pessoas podem acabar se identificando", destaca o diretor.

FICHA TÉCNICA:

Direção-geral/ Coreografia: Ivan Motta

Artistas Colaboradores: Andressa Pereira, Bruno Manganelli, Caleo Alencar, Driko Oliveira, Didi Pedone, Edison Garcia, Fera Carvalho Leite, Igor Zorzella, Rossana Scorza

Figurinos: Atelier Alfa

Iluminação: Mauricio Rosa

Web design: Roberto Fagundes

Direção de produção: Lucida Desenvolvimento Cultural/Luka Ibarra

SERVIÇO:

Espetáculo de dança EXtimidades

Companhia H

Quando: 14 e 15 de outubro | sábado e domingo

Horário: 19h

Onde: Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro s/nº – Centro Histórico), Porto Alegre

Ingressos: R$50 Inteira | R$25 Meia-entrada

Ingressos antecipados no site do Theatro São Pedro