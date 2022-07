Competição de “Cãosplay” agita o CinePets neste sábado

publicidade

O projeto CinePets deste sábado, 16 de julho, promete ser muito especial, quando a rede Cinesystem promoverá uma competição de fantasias, a “Cãosplay”, para que os tutores dos pets caprichem na roupinha - que precisa ser inspirada em personagens de filmes. Os vencedores ganharão um par de ingressos e um combo grande com pipoca e refrigerante para conferir a sessão de cinema petfriendly, que exibirá “Thor - Amor e Trovão”, às 14h30min, com toda adaptação necessária para que os cachorros também possam curtir.

Criado em 2019 pela cadeia de cinemas, o projeto foi prestigiado por mais de 4 mil pessoas com seus pets. Em julho, o longa exibido é “Rei do Trovão”, em dez capitais brasileiras. No Rio Grande do Sul, as cidades de São Leopoldo (Bourbon Shopping São Leopoldo - rua Primeiro de Março, 821, Centro) e Rio Grande (Praça Rio Grande Shopping Center - rua Jockey Clube, 155, Vila Prado) receberão a iniciativa. As demais que abrigarão sessões adaptadas para cachorros são: Curitiba (PR), São Paulo (SP), Hortolândia (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vila Velha (ES), São Luís (MA), Paulista (PE) e Ananindeua (PA).

Wendy, 7 anos, chama atenção em seus passeios com roupinhas, especialmente a de Mulher Maravilha. De temperamento dócil, frequentemente é parada pelas pessoas para receber carinho, elogios e posar para fotos.

Como Funciona

Com a pandemia, passando mais tempo em casa, os brasileiros encontraram nos animais de estimação a companhia perfeita. Segundo pesquisa da Radar Pet 2021, realizada pela Comissão de Animais de Companhia (Comac), o número de cães e gatos em lares no país teve um aumento de 30% no período de quarentena, sendo que 23% dos pets foram para famílias e casas que, até então, não contavam com nenhum animal.

Para que a experiência dos tutores e seus animaizinhos seja o mais prazerosa possível, a exibição conta com toda a adaptação necessária de som e luz, deixando o ambiente mais agradável aos olhos e ouvidos do pet, sem que os humanos percam a qualidade do filme.

Regras para os participantes:

- Poltronas são reservadas para os donos, os cachorros podem ficar no colo ou no chão.

- Estão liberados cães de pequeno e médio porte que sejam sociáveis.

- Todos os animais precisam estar com as vacinas em dia e usar coleira.

- Ração e petiscos, assim como água - em recipientes adequados - são permitidos.

- O tutor deve passear com o cachorro antes da exibição, para que depois ele aproveite o tempo na sala para descansar, e, se necessário, sair ao longo da exibição para que o pet possa fazer as necessidades.