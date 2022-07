Compositora de "Positions" nega ter conversado com Melody: "Nunca falei com ela antes"

publicidade

Após "Assalto Perigoso" sair de plataformas digitais por supostamente ser um plágio de "Positions", Melody se pronunciou. A adolescente disse que conversou com Nija Charles, uma das compositoras do hit de Ariana Grande. Porém, a produtora musical negou que tenha falado com a brasileira.

Nas redes sociais, Melody falou que a música dela não foi derrubada. A cantora disse que preferiu tirar a música de algumas plataformas há alguns meses porque ficou com medo de complicações legais. Ela ainda falou que conversou com Nija.

"Todo mundo já saiu atacando sem pesquisar, dizendo que ela iria me processar. Ela nem estava falando de mim. Ela só queria os créditos, e eu já dei os créditos bonitinhos para ela. Ela foi uma fofa comigo", disse a jovem.

Internautas brasileiros traduziram o tweet de Melody para Nija e ela afirmou que essa conversa nunca aconteceu. "Nunca falei com a Melody antes. Ela precisa dar o crédito aos compositores e dividir o dinheiro que ganhou com a música. Coisas assim acontecem o tempo todo, mas precisam ser resolvidas", disse.

"Não estou com raiva de Melody e uma menor de idade não deveria ser atacada no Twitter. Só queria deixar público que a história da música não estava resolvida, mas tenho certeza de que será. A música fez sucesso, parabéns", completou Nija Charles.

