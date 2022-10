Concerto celebra os 70 anos do maestro Antônio Borges-Cunha

publicidade

Para celebrar os 70 anos do maestro Antônio Borges-Cunha, a Bell’Anima Produções Artísticas, com apoio do Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs, apresenta neste sábado, no Palco Bell’Anima, um concerto totalmente dedicado à sua produção. O espetáculo reunirá seus filhos Vagner e Moisés Bonella Cunha, este que vem especialmente dos EUA para a homenagem; os pianistas Celso Loureiro Chaves e Ney Fialkow; o percussionista Ernesto Fagundes e orquestra formada por 30 músicos, incluindo estudantes do curso de Música da Ufrgs. No dia 29 de outubro, a apresentação será no Theatro São Pedro, em Porto Alegre.

A apresentação de hoje no Palco Bell’Anima, em São João do Polêsine, na região Central do RS, será às 19h30min, com ingressos pelo sympla.com.br. Integrando às comemorações dos 70 anos, Borges-Cunha estreia nas plataformas de streaming com três singles. “WA”, “Ancient Rhythm” e “InstalaSom”, compostas em diferentes períodos de sua trajetória. O primeiro single “Ancient Rhythm”, lançado em 7 de outubro, foi gravado ao vivo na Universidade da Califórnia, em San Diego (EUA), com Orquestra de Cordas, quatro clarinetes e cinco percussionistas.