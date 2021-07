Concerto da Bach Brasil ocorre neste sábado

publicidade

O concerto "À La Française" traz as suítes orquestrais de Bach nas versões originais para orquestra de cordas, com solo e direção musical de um dos maiores violinistas barrocos da atualidade: Luis Otávio Santos. A apresentação on-line ocorre neste sábado, às 19h, pelo site Bachbrasil (é preciso se inscrever anteriormente pelo site). O evento presta uma homenagem ao Theatro São Pedro, que completa 163 anos.

O grupo é formado por Márcio Cecconello (violino barroco), Giovani dos Santos (violino barroco), Leonardo Bock (viola barroca), Diego Biasibetti (violoncelo barroco), Alexandre Ritter (violone) e Fernando Cordella (cravo). Este é o décimo primeiro concerto da série Bach Brasil e conta com o apoio da Associação dos Amigos do Theatro São Pedro. Foi o primeiro concerto da Bach Brasil realizado com presença de público, limitado a 20% da capacidade e respeitando todos protocolos de segurança da Covid 19.

Luis Otavio Santos é formado em violino barroco pelo Koninlkijk Conservatorium de Haia (Holanda). Desenvolve intensa carreira na Europa como líder e solista de eminentes grupos de música antiga, tais como La Petite Bande (Bélgica), Ricercar Consort (Bélgica) e Le Concert Français (França). Foi professor na Scuola di Musica di Fiesole, em Florença (de 1997 a 2001) e no Conservatoire Royale de Musique de Bruxelles (de 1998 a 2005). Foi eleito pela revista “Época” como um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2011.