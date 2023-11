“Concerto de Natal Bach Brasil - Magnificat” é atração em Porto Alegre

publicidade

O “Concerto de Natal Bach Brasil - Magnificat” será apresentado, às 20h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), em Porto Alegre. Sob direção artística de Fernando Cordella, o programa é interpretado por uma orquestra de especialistas em música barroca formada pelo Ensemble Bach Brasil, coro e instrumentistas convidados. Cinco cantores do Brasil e do exterior integram o show: Lucie Barluet (França), Rodrigo del Pozo (Chile/Inglaterra), Marília Vargas (SP), Paulo Mestre (foto PR) e Norbert Steidl (Áustria).

Este concerto de Natal é histórico porque pela primeira vez no Brasil, será apresentada com instrumentos de época a monumental obra Magnificat, de Johann Sebastian Bach, ao lado de uma Sinfonia inédita recuperada recentemente a partir de manuscritos supostamente perdidos do compositor.

A primeira parte do programa apresenta a Sinfonia em Ré Maior BWV 1045, seguida de uma seleção de árias de cantatas. A segunda parte da noite será dedicada ao Magnificat em Ré Maior BWV 243, obra composta para as vésperas do Natal no mês de novembro de 1723, há exatos 300 anos, com texto baseado no Cântico de Maria.

O trigésimo oitavo concerto da série Bach Brasil conta com o apoio do Goethe Institut, Associação Leopoldina Juvenil, Instituto Ecossis, EROICA_música, Carangacci música, Badermann Arquitetura, e financiamento dos apoiadores da Bach Society Brasil.



PROGRAMA:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

- Sinfonia em Ré Maior, BWV 1045

- Frohe Hirten, eilt, ach eilet, do Oratório de Natal, BWV 248

- Zion hört die Wächter singen, da Cantata BWV 140

- Bereite dich Zion, do Oratório de Natal, BWV 248

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Magnificat em Ré Maior, BWV 243

- Coro: Magnificat anima mea

- Aria soprano: Et Exultavit

- Aria soprano: Quia respexit

- Coro: Omnes generationes

- Aria baixo: Quia fecit mihi magna

- Dueto: Et Misericordia

- Coro: Fecit potentiam

- Aria tenor: Deposuit

- Aria contratenor: Esurientes

- Terceto: Suscepit Israel

- Coro: Sicut locutus est

- Coro: Gloria Patri

Venda de ingressos e mais informações podem ser obtidos pelo site .