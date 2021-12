Concurso abre oportunidade para novos autores e homenageia Flávio Migliaccio

publicidade

Com a proposta de valorização do autor teatral, o jornalista e dramaturgo Francis Ivanovich lançou em plena pandemia o Concurso Nacional de Dramaturgia Flávio Migliaccio. O que poderia não dar certo, pelas impossibilidades geradas pelo vírus em 2020, se tornou um sucesso, com 120 inscritos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de janeiro, o público terá a oportunidade de conhecer os premiados desta primeira edição e o edital para o segundo concurso, com inscrições a partir de fevereiro. Neste evento de premiação, que acontece a partir das 18h no Teatro Solar de Botafogo, no Rio de Janeiro, haverá o lançamento de dois livros, com seis peças premiadas nas categorias adulto e infantil, e a estréia do espetáculo teatral “Trívia”, de Danilo Salomão, texto vencedor na categoria adulto.

A ideia de dar o nome do ator Flávio Migliaccio, falecido em 2020, ao concurso foi uma forma, segundo Francis Ivanovich, de concretizar um sonho antigo de prestar uma homenagem a um ator querido por uma geração e também muito importante para a dramaturgia brasileira, além de chamar a atenção para a valorização do autor e do texto teatral. “ Foi uma maneira de fazer com o autor tornasse conhecido o seu texto, tirasse ele da gaveta e da sua peça entrar na pauta de um teatro. Foi uma vitória lançar este concurso em meio a tantas dificuldades e estar hoje comemorando o sucesso do primeiro concurso e anunciando a segunda edição. Me sinto feliz de poder prestar essa homenagem ao Flávio Migliaccio” completa Francis.

Edital da segunda edição:

O II Concurso Nacional de Dramaturgia Flávio Migliaccio é organizado pela Frankfurt Produções, em parceria com o Teatro Solar de Botafogo e a Editora Funilaria. Este ano conta com o patrocínio da Lei do Fomento ISS do Rio de Janeiro, através da empresa CNS Nacional de Serviços. O edital do II Concurso edição 2022, estará disponível no site da Frankfurt Produções e em suas respectivas redes sociais, descrevendo as regras e premiações. As inscrições ficarão abertas de 7 de janeiro a 4 de março de 2022.