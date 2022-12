Confira a programação da Arena do Torcedor Brahma

publicidade

A Arena do Torcedor Brahma, localizada na Orla do Guaíba (Edvaldo Pereira Paiva, 71), já é conhecida pelos torcedores pelo telão com transmissão dos jogos. Não poderia ser diferente para a quartas de final, em que o Brasil joga contra a Croácia, nesta sexta-feira, dia 9.

A partir das 11h serão diversos shows: Dj Saulit, Dj Johnny 420, PH original e Highlab. Os ingresso podem ser retirados pela plataforma Sympla. Com limite de dois ingressos por CPF.