Confira a programação do Cinema de Verão em Caxias do Sul

Personagens e histórias que encantam, questionam, informam, divertem e propõem sonhos. Um pouco disso tudo estará na nona edição do Cinema de Verão, que começa nesta segunda-feira, dia 16, em Caxias do Sul. Na abertura, o telão da mostra itinerante e gratuita de cinema promovido pela Varsóvia Educação e Cultura será em frente ao Arquivo Histórico de Caxias do Sul. Ali, às 20h, será exibido o documentário “A Honra do Trabalho”. A programação segue até 29 de janeiro com exibições de 27 filmes em 24 sessões ao ar livre com clássicos do cinema dos anos 2010 na Praça Dante Alighieri e nas praças de Ana Rech, Forqueta, Galópolis e Santa Lúcia do Piaí, nos largos da Igreja de São Pelegrino e da Estação Férrea, além da Associação Cultural Paralela, no Bairro Rio Branco.

“A Honra do Trabalho”, que será exibido no Arquivo Histórico Municipal é uma criação coletiva do Coletivo Guarda-Pó Verde e registra memórias, histórias e depoimentos sobre a antiga Metalúrgica Abramo Eberle. Às 19h, antes da exibição do filme, o público poderá participar de uma visita guiada ao Arquivo. Além de incluir produções locais, o Cinema de Verão tem também filmes de forte apelo popular como “Minha Mãe é Uma Peça”, com o humorista Paulo Gustavo, “Tô Ryca”, com Samanta Schmütz, e “Cine Holliúdy”, estrelado por Edmilson Filho, que também está em “O Shaolin do Sertão”. Os longas “O Tempo e o Vento”, “Bacurau”, “Xingu” e “Que Horas Ela Volta”, com Regina Casé, são outros destaques da programação.

Como em outras edições, a Associação Casa Paralela também sedia sessões de filmes com uma pegada mais cult. Nessa seleção estão “Coringa”, “Grande Hotel Budapeste”, “Ela”, “Cisne Negro”, “Jojo Rabbit”, “Era Uma Vez em Hollywood” e “Django Livre”, ambos de Quentin Tarantino, e “Drive”. Ali também haverá sessões dedicadas a Curtas Caxienses, mostrando a diversidade das produções locais de cinema. Na Praça Dante Alighieri, dia 23, tem o documentário “Quem Matou o Cine Ópera?”, uma provocante narrativa que, em formato de Ópera Tragicômica, mostra imagens históricas, relatos e acontecimentos que antecederam o incêndio do grande Cine Ópera em dezembro de 1994.

O Cinema de Verão tem como objetivo contribuir na formação de público para cinema, na democratização de acesso à cultura, na ocupação do espaço público com arte e na criação de novos espaços de convivência social. Com apresentações ao ar livre, o projeto acredita ainda na importância da ocupação dos espaços públicos com arte, na descentralização da cultura e na apropriação e afirmação da cidade como espaço de convivência social. Para garantir a descontração, antes das sessões, o produtor musical Jonas Bustince (Honey Bomb Records) recepciona o público com o que de melhor rolou na música na década de 2010.

Realizado pela VARSÓVIA Educação e Cultura, o Cinema de Verão tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul e Pró-Cultura RS, com patrocínio da TECBRIL Tecnologia em Tintas e apoio cultural de RACON Consórcios, Empresas RANDON, PISANI Plásticos, Máquinas SANMARTIN e FOCCO Soluções em Gestão. Os parceiros são o SESC Caxias do Sul, Fundação Marcopolo e Reflorestadores Unidos.

PROGRAMAÇÃO CINEMA DE VERÃO – 9ª EDIÇÃO – 2023

Primeira Semana

SEG 16/01 – 20h – A HONRA DO TRABALHO – em frente ao Arquivo Histórico Municipal - * A partir das 19h Visita Guiada ao Arquivo

TER 17/01 – 20h – MINHA MÃE É UMA PEÇA – Praça de Ana Rech

TER 17/01 – 20h – DJANGO LIVRE – Associação Cultural Paralela

QUA 18/01 – 20h – CINE HOLLIÚDY – Praça de Forqueta

QUA 18/01 – 20h – JOJO RABBIT – Associação Cultural Paralela

QUI 19/01 – 20h –TÔ RYCA – Praça de Galópolis

QUI 19/01 – 20h – DRIVE – Associação Cultural Paralela

SEX 20/01 – 20h – O TEMPO E O VENTO – Largo da Igreja de São Pelegrino

SAB 21/01 – 20h – O SHAOLIN DO SERTÃO – Praça de Santa Lúcia do Piaí

SAB 21/01 – 20h – CURTAS CAXIENSES – Associação Cultural Paralela

SAB 21/01 – 22h – ELA – Associação Cultural Paralela

DOM 22/01 – 20h – BACURAU – Largo da Estação Férrea

Segunda Semana

SEG 23/01 – 20h – QUEM MATOU O CINE ÓPERA? – Praça Dante Alighieri

TER 24/01 – 20h – CINE HOLLIÚDY – Praça de Ana Rech

TER 24/01 – 20h – ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD – Associação Cultural Paralela

QUA 25/01 – 20h – MINHA MÃE É UMA PEÇA – Praça de Forqueta

QUA 25/01 – 20h – GRANDE HOTEL BUDAPESTE – Associação Cultural Paralela

QUI 26/01 – 20h – O SHAOLIN DO SERTÃO – Praça de Galópolis

QUI 26/01 – 20h – CISNE NEGRO – Associação Cultural Paralela

SEX 27/01 – 20h – XINGU – Largo da Igreja de São Pelegrino

SAB 28/01 – 20h – TÔ RYCA – Praça de Santa Lúcia do Piaí

SAB 28/01 – 20h – CURTAS CAXIENSES – Associação Cultural Paralela

SAB 28/01 – 22h – CORINGA – Associação Cultural Paralela

DOM 29/01 – 20h – QUE HORAS ELA VOLTA? – Largo da Estação Férrea