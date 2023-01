Confira as atrações do Poa Jazz Festival

publicidade

A sétima edição do Poa Jazz Festival, um dos mais importantes festivais de jazz do país, ganha três dias de atrações nacionais e internacionais, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. A realização será nos dias 24, 25 e 26 de março.

Como em edições anteriores, o festival terá bares com comidas e bebidas, venda de discos de jazz e muitas outras atrações. Ingressos à venda: https://linktr.ee/poajazzfestival.

Confira as atrações:

Dia 24/03, sexta-feira - Carlos Badia (Brasil), Cristovão Bastos & Mauro Senise (Brasil) e Cande y Paulo (Argentina)

Dia 25/03, sábado - The Jazz Passengers (Brasil), Sebastián Machi & Matías Arriazu (Argentina) e Ana Karina Sebastião (Brasil)

Dia 26/03, domingo - João Camarero (Brasil), Jambo Trio (Brasil) e Mike del Ferro (Holanda)

Veja Também