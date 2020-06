Confira as lives deste domingo

publicidade

Direto de sua casa, Diogo Nogueira faz a “Live dos Namorados” em seu Youtube, a partir das 12h, com muita música romântica, samba, gastronomia e algumas surpresas para embalar o almoço romântico dos fãs apaixonados. Desta vez o músico irá preparar um espaguete a frutos do mar, entre seus sucessos, esperando arrecadar alimentos, materiais de higiene, máscaras e dinheiro para comunidades carentes, como nas duas edições anteriores.

“RS Unido” é o festival online totalmente e independente, que reunirá mais de 50 artistas gaúchos e arrecadará doações para o Banco de Alimentos do RS, a partir das 16h, em uma realização do coletivo Pandemônicos (youtube.com/pandemonicos). Durante mais de 7h o público poderá conferir músicas autorais, no formato “em casa”. Exibido simultaneamente pela TVE e FM Cultura, contará com nomes como Humberto Gessinger, Renato Borghetti, Wander Wildner, Tonho Crocco, Adriana Deffenti, Gustavo Telles, Andréa Cavalheiro, Negra Jaque e 50 Tons de Pretas, entre muitos outros.

Em virtude do Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, comemorado em 15 de junho, os Demônios da Garoa se apresentam às 16h30min deste domingo, através do Facebook do Portal Terceira Idade. Discutir a importância de envelhecer com saúde, assim como os direitos e a segurança dos idosos, especialmente em época de pandemia é o objetivo da iniciativa, que além do show, terá entrevista com o grupo de samba de São Paulo, criado em 1943.

Amantes do sertanejo podem conferir Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, na live “Patroas”, que começa às 17h, pelo Youtube. Em clima de São João, o Falamansa botará todo mundo pra dançar forró, a partir das 18h, mesmo horário em que Simone celebra dez transmissões ao vivo, desde que começou a série, no dia 12 de abril, em seu Instagram oficial, atendendo pedidos dos fãs. Às 19h, Rincon Sapiência apresenta seu "Mundo Manicongo: Dramas, Danças e Afroreps", noYoutube Sesc São Paulo e Instagram @sescaovivo. Em show solo, o rapper viaja pelos mais diversos ritmos, norteados pela musicalidade de vertentes da música pop contemporânea africana. Com instrumentais dançantes e divertidos, ele interpreta seu segundo disco. Ritmos originários das periferias, como o pagodão baiano e o funk brasileiro - desde o Mandela até o 150 bpm, também compõem o setlist.